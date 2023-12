'All Of Us Strangers' aprirà Capri, Hollywood

'All Of Us Strangers' di Andrew Haigh con Andrew Scott, Paul Mescal e Claire Foy inaugurerà ufficialmente mercoledì 27 dicembre Capri Hollywood, la 28ª edizione dell'International festival promosso con il sostegno del ministero della Cultura, della Regione Campania per il patrocinio dell'assemblea parlamentare del Mediterraneo, della città di Capri, del Comune di Capri, Croce Rossa e Nuovo Imaie, grande festa del cinema internazionale d'inverno attesa dalle major Usa in vista della 'awards season'.

Film drammatico trionfatore ai recenti British Independent Film Awards (Bifas) e premiato in vari festival nel mondo, potrebbe raccogliere alcune nomination agli Oscar 2024 per lo splendido cast e la fotografia di Jamie D. Ramsay. L'uscita nei cinema americani è fissata per il 22 dicembre, in Italia con il titolo 'Estranei' sarà in sala il 29 febbraio distribuito da Searchlight Pictures.

La storia, tratta dal romanzo 'Strangers' di Taichi Yamadagià, che già arrivò sul grande schermo con 'The Discarnates' di Nobuhiko Obayashi (1988), racconta l'appassionata relazione di due vicini di casa nella Londra di oggi, Adam (Andrew Scott) e Harry (Paul Mescal), e tocca anche il tema della solitudine. Adam visiterà la sua casa d'infanzia e scoprirà che i suoi genitori, defunti trent'anni prima (Claire Foy e Jamie Bell), vivono con la stessa età del giorno in cui sono morti.

Capri Hollywood 2023 sarà presieduta dal regista premio Oscar Bobby Moresco (Crash e Lamborghini). Molto attesa la proiezione speciale di 'Io Capitano', designato dall'Italia per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale, alla presenza del regista Matteo Garrone ed dei due giovani protagonisti senegalesi Seydou Sarr e Moustapha Fall. Il film in questi giorni sta raccogliendo enorme entusiasmo e commozione in ogni proiezione speciale tra gli Stati Uniti e l'Europa in attesa della shortlist che sarà resa nota il 21 dicembre. Il cartellone del festival fino al 2 gennaio prevede 200 proiezioni tutte gratuite tra l'Auditorium di Capri e il Cinema Paradiso di Anacapri e le piattaforme digitali Mymovies.it e Eventive.org (130 titoli). Hanno partecipato alle selezioni 1500 lavori da 95 paesi.



