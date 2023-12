A Torre del Greco incendio doloso nella serata di ier di una Fiat Punto all' interno di un parco condominiale nella zona di Santa Maria La Bruna. L' auto è intestata a una donna con qualche precedente. Non ci sono danni a persone nè a cose. Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme e rinvenuto carte incendiate all' interno dell'auto. Indagini in corso da parte del commissariato di Polizia.



