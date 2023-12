In Italia il riciclo è un tesoretto da 3,2 miliardi l'anno

Un tesoretto da oltre 3,2 miliardi di euro. Questo il valore economico generato per il Paese dalla pratica del riciclo in termini di recupero dei materiali, energia risparmiata, taglio alle emissioni di gas serra.

Un percorso virtuoso che ora 12 associazioni dei consumatori del Cncu hanno deciso di sostenere e implementare attraverso l'innovativo progetto "Ricomincio da tRe" che sarà presentato ufficialmente a stampa a istituzioni il prossimo 12 dicembre presso il Museo Nazionale delle Ferrovie di Pietrarsa di Portici-Napoli.

Nel dettaglio, il valore della materia recuperata grazie al riciclo è di oltre 2 miliardi di euro, quello dell'energia prodotta dalla valorizzazione energetica dei rifiuti di imballaggio raggiunge i 20 milioni. Il valore economico calcolato sui risparmi delle emissioni di gas serra grazie al riciclo e al recupero energetico è di 609 milioni, mentre l'indotto economico generato dalla filiera è pari a 614 milioni.

Il risparmio di energia primaria derivante da fonti fossili non consumata grazie al riciclo è stata pari a 56,19 terawattora, grazie al riciclo è stata evitata l'immissione di più di 10,2 milioni tonnellate di CO2 in atmosfera (dati Conai).

Il progetto "Ricomincio da tRe" - promosso con il contributo del ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziato dai fondi Antitrust - è dedicato all'educazione ad un consumo sostenibile e all'economia circolare attraverso una serie di iniziative mirate dirette proprio ai consumatori - spiegano le 12 associazioni - Ci sarà un vero e proprio ECO-Tour con un bus che farà tappa in almeno 50 città di tutte le regioni italiane ed eventi che, a livello locale, coinvolgeranno in primo luogo i cittadini a partire dai più giovani, le amministrazioni locali, le autorità e gli enti del terzo settore.



