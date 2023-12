Cinema: Schrader, 'Torno con Richard Gere, Elordi l'erede'

"Se dovessi rifare 'American Gigolo' sceglierei senza dubbio Jacob Elordi". Il regista e sceneggiatore statunitense Paul Schrader al "Laceno d'oro" di Avellino, dove è stato premiato alla carriera, parla anche del suo prossimo film 'Oh Canada', con Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman dove torna a lavorare con Gere che al suo fianco ha il giovane interprete australiano di Elvis in 'Priscilla' di Sofia Coppola. "Un ragazzo molto bello' dice cineasta eleggendolo ad erede dell'iconico Gere sex symbol anni 80. E poi racconta: "Ho appena finito di girare. Vedrete un Richard Gere che non vi aspettate, interpreterà un uomo su una sedia a rotelle, verso la fine della sua vita. Sono stato molto felice di tornare a lavorare con lui". La storia è tratta dal romanzo "Foregone" di Russell Banks: un famoso documentarista di sinistra, uno dei sessantamila renitenti alla leva fuggiti in Canada per evitare di prestare servizio in Vietnam sta morendo di cancro. Una intervista filmata da un ex studente metterà a nudo tuti i suoi segreti.

Sulle collaborazioni come sceneggiatore con Martin Scorsese (suoi anche gli script di capolavori assoluti della storia del cinema come Taxi Driver e Toro scatenato) dice: "Come registi siamo diversi e io non sono certo migliore.... Martin stesso ci ha ben definiti dichiarando una volta riferendosi a me: lui preferisce le miniature, io gli affreschi" "Possiamo definire i miei film didattici perchè aiutano a comprendere la realtà. Tutti i personaggi hanno una vita forte.

Con Taxi Driver siamo davanti ad un eroe esistenziale che fino ad allora non c'era, e l'eroe non si domanda come vivere ma se deve vivere. E' vero, ho utilizzato molto la violenza in passato ma con l'esperienza credo non ce ne sia sempre bisogno. Invece spesso oggi la violenza è usata in modo superficiale ed eccessivo.Vero è che nel cinema le persone per bene sono noiose: ce ne sono di perbene che fanno cose cattive come in Master Gardner, e malvagie che fanno cose buone come in Taxi Driver".

Applausi per l'anteprima dell'ultimo film, 'Il Maestro giardiniere' che uscirà nelle sale italiane il 14 dicembre.





