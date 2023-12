Musica: Ntò, esce 'Primma' nuovo singolo

Esce su tutte le piattaforme digitali "Primma" nuovo singolo di Ntò (etichetta Stirpe Nova), che ha unito in questo lavoro l'hip hop puro con sonorità r'n'b.

"Primma è una canzone d'amore - racconta Ntò - ma il concetto di 'primma', prima, tempo fa, può essere applicato a tutto quello che viviamo nel nostro tempo su questa terra. Ci sono persone, progetti, percorsi che potremmo rincontrare, rivivere, rifare, con una nuova luce perché l'esperienza ci cambia i punti di prospettiva e le visioni. Con Primma torna una fiamma del passato e quella donna è il segno che resta inconsapevolmente dentro; è l'amore, la condivisione, il profumo, il vissuto che non trovi in nessun'altra".

"Primma" in alcuni punti diventa persino una ballad romantica, toccando stili diversi, frutto di una continua ricerca e sperimentazione a cui l'artista si dedica dagli anni '90. È di Ntò anche la produzione della musica del brano, con improvvisazioni del maestro Gino Giovannelli. In questo lavoro c'è anche la collaborazione di Gianni Blob, che con Ntò condivide da tempo il percorso artistico.

Intanto Ntò sta ultimando il disco in uscita nel 2024, che lui definisce "l'album della maturità". All'anagrafe Antonio Riccardi, a metà degli anni '90 l'artista fondò, con Luché, i CoSang, un pezzo di storia dell'hip hop napoletano. Nel 2013, Ntò iniziò la sua carriera solista, crea poi "Stirpe Nova", sua etichetta indipendente. Ha all'attivo i sei album in studio.





