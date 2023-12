Imprese: Academy per formazione e investimenti su sostenibilità

"Puntare su giovani e donne è la sfida da vincere per conquistare nuove fette di mercato e per rilanciare l'economia nel Sud. Noi lo abbiamo fatto aprendo le porte della nostra impresa a 22 donne under 30, tra le quali due in gravidanza impiegate con contratto a tempo indeterminato. Il 100% dei tirocinanti è stato inglobato nella nostra famiglia aziendale. Siamo resilienti sul territorio e vogliamo dare l'opportunità a tanti ragazzi del Sud di non dover emigrare per trovare soddisfazione economica e professionale. La scelta di puntare sul welfare aziendale e sulle competenze ci sta premiando sia in termini di fatturato che per l'ampliamento della nostra realtà. E' questa la strada da percorrere se vogliamo dare un futuro al Sud". Lo ha detto Maria de Lillo, ceo di Dielle Industrial Automation, nel corso del webinar "Innovazioni tecnologiche e welfare aziendale. Il futuro dell'Impresa in Italia".

"Per un'azienda come la nostra leader nel settore dell'automazione, dei controlli di processo e del customer care - ha proseguito la ceo Dielle - il capitale umano è fondamentale, così come il 'rientro dei cervelli'. Abbiamo dato l'opportunità a 19 ragazzi campani di rientrare dall'estero per vivere un'esperienza lavorativa con contratti a tempo indeterminato e un'attività formativa di valore per aumentare le loro skill, oltre a un welfare adeguato. L'azienda, in cambio, ha ricevuto un supporto fondamentale per ampliare il suo mercato di riferimento".

Di sostenibilità ambientale e formazione ha parlato Andrea de Lillo (co-ceo Dielle Industrial Automation): "Il tema della sostenibilità è uno dei cardini del Pnrr. Utilizziamo imballaggi plastic-free, prodotti in mais in luogo del polistirolo, scegliamo corrieri che svolgano la loro attività in modo sostenibile sia nei trasporti aerei che su gomma. E' il modo migliore per rispondere alle richieste che vengono dall'UE. Il successo dell'azienda passa per la formazione. Abbiamo costituito l'Academy Dielle dove ogni settimana realizziamo corsi su aspetti tecnici, di comunicazione e gestione dei clienti affinché ogni lavoratore possa svolgere il proprio ruolo in maniera efficace ed efficiente".



