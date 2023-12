Vela: torna il Trofeo Telethon alla Lega Navale di Napoli

Testimonia l' impegno sociale della Lega Navale di Napoli a favore della ricerca contro le malattie genetiche, il Trofeo Telethon, la regata, giunta alla 26esima edizione, che torna all'ombra del Vesuvio sabato 9 dicembre.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Sezione Velica della Marina Militare, il Circolo Canottieri Napoli, l'Associazione dei Circoli Nautici della Campania, il Circolo Nautico di Torre del Greco, il Club Nautico della Vela e la Lega Navale sezione di Castellammare di Stabia, si svolgerà lungo un suggestivo percorso costiero che vedrà la partenza nello specchio d'acqua antistante il Castel dell'Ovo e proseguirà lungo via Caracciolo e la collina di Posillipo.

Alla Fondazione Telethon saranno devolute le quote di iscrizione delle imbarcazioni partecipanti, nonché i proventi della raccolta straordinaria di fondi - che verrà effettuata presso la base nautica della LNI del Molosiglio.

Ovviamente ci sarà spazio anche per la competizione: saranno premiati, infatti, i primi 3 classificati in Overall della categoria ORC Regata/Crociera; i primi 3 classificati in Overall della categoria ORC Gran Crociera; i primi 3 classificati della classe SPORTBOAT; i primi 3 classificati della classe "Monotipo" (se formeranno un gruppo) e i primi classificati delle categorie della classe "Metrica". La coppa challenge "Trofeo Telethon" sarà assegnata al primo classificato in Overall del gruppo più numeroso. "Il Trofeo Telethon è uno di quegli appuntamenti irrinunciabili - sottolinea l'avvocato Michele Sorrenti, commissario della Lega Navale di Napoli - torniamo in mare per offrire un aiuto concreto alla Fondazione Telethon e alla ricerca. Contiamo di iscrivere tante imbarcazioni: i nostri velisti sono sempre molto sensibili ad iniziative di carattere sociale".



