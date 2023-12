Un'area giochi al Parco Verde di Caivano

(di Antonio Pisani) Campi di calcetto e basket, una pista per lo skate e un orto urbano laddove c'erano amianto e siringhe dei tossicodipendenti, e dove due bimbi hanno trovato la morte violenta. E' l'area ludico-sportiva inaugurata stamattina a Caivano, al Parco Verde, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e dal ministro dello Sport Andrea Abodi.

Un'area realizzata da Sport&Salute spa, società del ministero (presente l'ad Diego Nepi) proprio di fronte all'alto palazzo del degradato complesso popolare dove trovarono la morte, volando dai piani alti, il piccolo Antonio Giglio nell'aprile 2013 - episodio per ora catalogato come incidente vista l'assoluzione della madre e del compagno di quest'ultima - e la bimba di sei anni Fortuna Loffredo, per la cui morte, datata 24 giugno 2014, è stato condannato all'ergastolo il patrigno Raimondo Caputo. Proprio ai due bimbi, su proposta di don Maurizio Patriciello, sarà intitolata l'area.

"L'inaugurazione di oggi dimostra che la politica c'è - commenta Mantovano - e che non è una cosa che non serve a nulla o addirittura dannosa", mentre per Abodi, "la cosa più importante da sottolineare è il breve tempo trascorso dalla promessa fatta alla realizzazione di questa area, che recupera anche l'umanità che si era persa, visto quanto accaduto proprio qui di fronte". Felice anche Don Patriciello. "È una gioia - sottolinea con emozione - vedere i bambini giocare in un posto bello e sicuro; fino a poco tempo fa in questa area era impossibile accedere, tra rifiuti, siringhe e tanto degrado".

Per i ragazzi di Parco Verde ora ci sono campi da gioco e anche un orto urbano che loro stessi dovranno curare - oggi sono state piantumate le prime piante, come il rosmarino - realizzato dai Carabinieri Forestali e frutto del progetto nazionale 'A scuola nel bosco', curato dalla Fondazione per il Futuro delle città presieduta dall'architetto Stefano Boeri, che stamani era presente. "Siamo felici di poter iniziare il nostro progetto a Caivano - ha detto Boeri - questo è un messaggio importante dal punto di vista politico e ambientale". Tanti i ragazzi presenti oggi, che hanno iniziato a giocare a pallone o basket, aiutati dalla presenza del capitano delle Gevi Napoli (club della massima serie di basket) Giovanni De Nicolao, o a frecciare in skate lungo la pista; anche tanti genitori, tutti contenti. "E' un'opportunità che nessuno ci aveva mai dato - dice una madre residente al Parco Verde - chiediamo solo che anche nel futuro questo posto sia controllato; io continuerò a scendere insieme ai miei figli, come ho sempre fatto". Un padre chiede "una piccola struttura chiusa dove poter lasciare la sera skate e bici, "perché qui rubano tutto". "Siamo contenti di questa area - dice - chiediamo solo che anche a Parco Verde si facciano le cose come si fanno altrove, aumentando anche la pubblica illuminazione e mettendo più telecamere contro i vandali".

Mantovano garantisce che "la zona sarà monitorata costantemente".

Intanto il nuovo Parco urbano attrezzato realizzato presso l'ex Centro sportivo Delphinia, e inaugurato dal ministro Lollobrigida, sarà intitolato al magistrato Rosario Angelo Livatino, vittima di un agguato mafioso ad Agrigento il 21 settembre 1990 mentre si recava, senza scorta, in tribunale. Ad annunciarlo la Commissione prefettizia che amministra il Comune sciolto per infiltrazioni camorristiche.

Sempre oggi, Mantovano e Abodi, insieme al Commissario straordinario Ciciliano e alla Commissione prefettizia, hanno tenuto una riunione operativa al termine delle quale è stato licenziata la bozza del piano straordinario di interventi e riqualificazione del territorio di Caivano, che sarà poi posto all'approvazione del Consiglio dei Ministri; Ciciliano ha poi firmato l'atto di affidamento del Centro sportivo Delphinia alla ditta che farà i lavori, da ultimare entro il 31 maggio prossimo. Ma il Centro, assicura Abodi, non si chiamerà più Delphinia, "perchè noi guardiamo avanti".



