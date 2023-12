Spalletti, io e la squadra per raggiungere il Napoli di Maradona

"La cittadinanza la ebbe Diego, ma non facciamo paragoni di questo livello, non li reggo. Io ho avuto calciatori che hanno fatto vedere di poter lavorare tutti insieme, e insieme anche alla città di Napoli, per raggiungere il livello del numero uno del mondo". Lo ha detto Luciano Spalletti rispondendo alla domanda sulla cittadinanza onoraria data precedentemente a Maradona.

"Non so se riuscirò ad essere forte come i napoletani, però poi io mi impegnerò al massimo per sostenere questa città".

Alla squadra, Spalletti spiega: "I calciatori li devo ringraziare, e poi lo farò ufficialmente, per quello che mi hanno dato, perché se io sono qui e vengo premiato con questa cittadinanza, il merito è soprattutto loro, per quello che mi hanno messo a disposizione e per la fatica che hanno fatto. Ho lavorato con una squadra fortissima e con degli uomini veri, per cui sono convinto che questa squadra abbia altrettanto potenzialità per andare avanti".



