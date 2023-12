Spalletti 'da oggi scugnizzo, forse prenderò casa a Napoli'

"Non ho ancora preso casa a Napoli per il momento, però è una cosa che può succedere anche perché da questo momento sono un official scugnizzo". Lo ha detto il ct della nazionale Luciano Spalletti arrivando al Maschio Angioino, dove oggi riceve la cittadinanza napoletana dal sindaco Gaetano Manfredi dopo l'anno dello scudetto.

"La cittadinanza - ha detto - ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità.

Perché poi oltre quello che sono i risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica".



