Salernitana: Iervolino fa visita alla squadra prima del Bologna

Seduta di allenamento pomeridiana per la Salernitana che, al centro sportivo Mary Rosy, ha ricevuto la visita del presidente, Danilo Iervolino. Il numero uno del club, arrivato trenta minuti prima dell'inizio della seduta, ha incontrato l'allenatore Filippo Inzaghi e la squadra, chiedendo il massimo impegno per la sfida di domenica contro il Bologna.

Iervolino si è intrattenuto a lungo anche con l'amministratore delegato, Maurizio Milan, e il ds Morgan De Sanctis. Probabile che l'incontro sia stato l'occasione per analizzare la situazione e valutare come intervenire sul mercato di gennaio.



