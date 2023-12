Pizzaiolo ucciso per sbaglio, un concerto per non dimenticare

Vedrà la partecipazione di una quindicina di artisti e vuole ricordare Francesco Pio Maimone, il pizzaiolo vittima innocente della criminalità, morto senza sapere perché: si intitola "La Notte del Cuore" il concerto-spettacolo in programma mercoledì prossimo nel Teatro Troisi di Napoli a cui hanno dato la disponibilità ad esibirsi artisti come Angelo Di Gennaro, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio e Claudia Megré.

Insieme con loro si esibiranno anche il Coro Mev Martinappi, Andrea Tartaglia, Jovine-Peppoh, Notredam, Andrea Settembre, Andrea Radice, Gianluca Capozzi, Mavi, M Daré e Lino Calone.

Francesco Pio è stato ucciso la notte tra il 19 e il 20 marzo scorsi, mentre era sul lungomare di Napoli in compagnia dei suoi amici.

Francesco Pio Maimone, mentre mangiava noccioline nei pressi di uno chalet è stato raggiunto al petto da un colpo di pistola sparato al culmine di una lite tra giovani ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata di diversi quartieri scoppiata solo per un pestone su un paio di scarpe griffate. Secondo la Polizia di Stato a sparare fu un giovane di poco più grande della vittima, Francesco Pio Valda per il quale è imminente il rinvio a giudizio insieme con altre sette persone - tra amici e parenti stretti - ritenuti coinvolti a vario titolo nella triste vicenda.



