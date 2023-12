Più di 4mila studenti oggi al Villaggio Coldiretti di Napoli

Più di 4mila studenti, dalle scuole elementari alle superiori di Napoli e di altre aree della Campania, hanno partecipato oggi alle iniziative programmate nell'ambito del Villaggio Coldiretti inaugurato nel capoluogo regionale, dalle attività di orientamento ai laboratori didattici. "Sono state date indicazioni anche per una scelta futura" spiega Katia Gravino, di Coldiretti Campania, coordinatrice regionale di Donna Impresa, nel riferire il dato: "E' stato un momento importante l'incontro e il coinvolgimento dei giovani ma anche dei più piccoli" aggiunge. Tra le iniziative l'Agriasilo: "Un'attività che viene svolta dalle nostre donne imprenditrici nell'ambito dei Villaggi Coldiretti - evidenzia la dirigente dell'organizzazione professionale - L'Agriasilo esprime la multifunzionalità delle aziende agricole.

E se oggi questo concetto viene così amplificato è anche per la presenza delle donne. L'Agriasilo accoglie i bambini, svolge laboratori didattici nei 'Villaggi'. Per esempio, oggi abbiano fatto il laboratorio delle api, abbiamo realizzato laboratori per le decorazioni dei dolci. Cerchiamo di trasmettere sentimenti puliti intorno ai valori delle tradizioni come il rispetto della natura, dell'ambiente, la tutela del paesaggio.

Il futuro è nelle giovani generazioni, i valori contadini sono tornati".

Teresa Di Nardo, segretario regionale Coldiretti Giovane Impresa, dal canto suo, sottolinea: "Stiamo dando spazio ai giovani campani e di altre regioni per capire come possono avvicinarsi al mondo dell'agricoltura. Diamo loro tutte le informazioni, il supporto tecnico, la consulenza fiscale. Ci sono tantissimi giovani in Campania che stanno scommettendo sul mondo verde, specie dopo il Covid c'è stato un ritorno all'agricoltura. Tanti giovani sono andati all'estero e sono ritornati per scegliere il settore primario". Giovani che puntano sull'innovazione e sulla tradizione insieme, magari prendendo in mano l'azienda dei loro genitori. " Il problema più importante à l'informazione - evidenzia Di Nardo - i giovani sono molto motivati ma non hanno informazioni. Coldiretti si impegna su questo aspetto, in particolare. Alla Regione chiediamo meno burocrazia per di abbreviare i tempi".



