Un pensionato di 75 anni è morto schiacciato dal trattore che stava guidando nelle campagne di Auletta, nel Salernitano. L'incidente è avvenuto questo pomeriggio in località Santa Barbara.

A quanto si apprende, per cause ancora da accertare, il trattore si sarebbe ribaltato ed il 75enne sarebbe rimasto schiacciato sotto il pesante mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l'uomo è morto praticamente sul colpo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA