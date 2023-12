Napoli, calendario e album in difesa di cani e gatti abbandonati

Un calendario con dodici illustrazioni e un album da colorare legati al mondo animale.

Sotto l'albero, il progetto artistico e di sensibilizzazione "Animalove" ideato dal creativo Carmine Luino, in difesa degli animali; parte del ricavato delle vendite sarà devoluto all'associazione "Piccole Gioie" presieduta da Rosario Amato, coadiuvato da Nunzia Lombardi, che da otto anni avvia programmi di recupero, cura e accoglimento di animali abbandonati e di chi soffre, dai bambini agli anziani. In particolare, sottolinea una nota, "provvede all'acquisto di cibo e di tutto ciò di cui hanno bisogno le strutture, che offrono sostegno a varie realtà animaliste sul territorio campano".

"Il titolo - spiega Luino - è una crasi tra le parole animal e love. Ogni animaletto è disegnato con forme semplici nelle quali spicca sempre la forma di un cuore. L'invito è di donare 'piccole gioie', come vuole il nome dell'associazione che ho deciso di sostenere. Tutti i disegni sono originali e non è stata utilizzata nessuna intelligenza artificiale. Sono un appassionato di tecnologia, ma per ora credo che l'arte sia ancora un'attività strettamente umana". Elefante, camaleonte, gatto, riccio, polpo, piccione, pinguino, cane, pesce, libellula, gallo e gallina, cammello, pipistrello sono gli animali. Le illustrazioni semplici e lineari si ispirano allo stile kawaii (in giapponese indica immagini "carine" e "dolci").

"I giapponesi - si rileva ancora - usano questo stile anche per questioni molto serie, come ad esempio le immagini che segnalano la manichetta antincendio, rappresentata con un cane vestito da pompiere. La scelta della semplicità, oltre che stilistica, per i libri da colorare, è anche legata alla necessità di realizzare forme semplici da riempire, il colore deve fluire senza pensieri". Il costo dell'albo è di 13 euro, quello del calendario di 15 euro, e per acquistarli occorre andare sul sito creato da Luino papielcut.it oppure su Amazon. Conclude la nota: "I napoletani che vogliono sostenere il progetto possono ritirare i manufatti anche in Piazza dei Martiri a Napoli nella Barberia Chiaja 13 di Nunzio Luino".



