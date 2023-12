Manfredi, 'con De Laurentiis discorso aperto su stadio Napoli'

Sul futuro dello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, "con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tutti i discorsi sono aperti, perché bisogna mettere al centro il risultato. Noi dobbiamo avere un grande stadio per la città e per i tifosi, quindi dobbiamo sempre dialogare, ovviamente nell'interesse dei cittadini". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, durante la cerimonia della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti.

"Credo che con De Laurentiis - ha aggiunto - ci sia una stima reciproca, ovviamente poi c'è sempre una dialettica. Quello che dobbiamo raggiungere è il risultato. Napoli è una città del calcio e noi dobbiamo fare di tutto per fare in modo che questo legame indissolubile sia sempre più forte e sempre più radicato.

Per gli Europei che si faranno in Italia e Tuchia il nostro grande obiettivo è di portare il Maradona ad essere uno stadio del torneo. E' una partita non semplice, come quella del girone che ha avuto l'Italia a questi Europei, però noi le partite difficili le vinciamo, quindi vinceremo anche questa".

Sui possibili lavori da effettuare al Maradona, Manfredi osserva che la pista di atletica può anche essere rimossa "ma il tema è che, ovviamente, noi dobbiamo dare un'alternativa a chi pratica atletica ad alto livello a Napoli. Questo ragionamento lo abbiamo già fatto, sia col Coni che con la Federazione italiana di atletica e deve rientrare in un discorso generale.

Se poi il Maradona diventerà uno stadio solo per il calcio ci dovrà essere un altro luogo della città che verrà destinato all'atletica con una pista a livello nazionale".



