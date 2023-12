Manfredi, cittadinanza Napoli giusto riconoscimento a Spalletti

"Credo che questa cittadinanza di Napoli a Spalletti sia il giusto riconoscimento a un grande personaggio che ha dato tanto alla città e che ha amato tanto Napoli, ma che è anche molto amato dalla città. Oggi è una giornata di festa, di riconoscimento del lavoro fatto, ma anche di augurio di un futuro molto positivo in primo luogo per il Napoli, ma anche per la Nazionale di cui oggi Spalletti è l'allenatore". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, accogliendo al Maschio Angioino il tecnico dello scudetto del Napoli.

Spalletti al termine della cerimonia ha fatto fotografie con i consiglieri comunali della città, ma anche con una coppia di sposi che si era appena sposata al Maschio Angioino e che è entrata nella sala per una foto con il tecnico azzurro.



