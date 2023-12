La Tombola Campania Artecard per le 200mila visite

Per festeggiare le oltre 200.000 visite del 2023 ai luoghi della cultura della Campania, Artecard presenta una versione a tiratura limitata del gioco natalizio per eccellenza, 'la tombola dell'arte'. I 90 numeri sono associati a opere d'arte e siti culturali.

Ad esempio: il 21, 'Il Bagno', rimanda alla scultura 'Il bagno di Venere' di Tommaso Solari (Giardino Inglese della Reggia di Caserta). Ed Ercole, il 22, non poteva che essere l'Ercole Farnese del Mann. Da domani disponibile un Box a edizione limitata contenente il pass artecard (365 gold o 365 lite) promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec - Società Campana Beni Culturali che da 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania. In media sono oltre 16.000 gli accessi ogni mese, più di 500 al giorno, all'interno dei siti come i Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, le Grotte di Pertosa, il Rione Terra, il circuito museale di Benevento e tanto altro ancora. È possibile acquistare il gioco natalizio nelle quattro versioni del box dal sito www.campaniartecard.it o presso l'Infopoint di Piazza del Gesù di Napoli.



