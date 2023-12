Ficarra e Picone, il nostro Santocielo tra amore e diversità

Ficarra e Picone, insieme al regista Francesco Amato, saluteranno oggi il pubblico di Napoli in occasione delle due anteprime del loro ultimo film "Santocielo". Appuntamenti alle ore 20.30 al Cinema Metropolitan e alle ore 21.15 al Cinema Modernissimo. Le prevendite sono disponibili sui siti dei cinema e presso le biglietterie.

I due comici palermitani hanno incontrato questa mattina al Metropolitan i giornalisti dopo la proiezione riservata alla stampa. "Vedere il film assieme al pubblico pagante di questa città - ha detto Salvatore Ficarra - sarà come andare ad una seduta di laurea. Quando abbiamo cominciato a scrivere la sceneggiatura, la storia si è sviluppata in maniera autonoma. Ci ha guidato la voglia e la passione di consegnare questo film al pubblico". "E' un film che parla di diversità e di un amore senza steccati - ha precisato Valentino Picone - quello naturale che arriva senza fare tante domande. Così come la storia della commedia all'italiana ci insegna, abbiamo provato ad unire il serio con una struttura frivola e divertente". "Il film - precisa Francesco Amato nelle note di regia - è molto ambizioso.

Non è stato facile scrivere una storia che ha dei presupposti di fantasia, una vicenda che ruota attorno a un evento che non è mai accaduto (e che verosimilmente non accadrà), come l'ingravidamento di un uomo. Ci muovevamo in un territorio poco esplorato. E dovevamo trovare una chiave per entrarci, che non fosse quella di un'avventura fantascientifica che mal si combinava con la nostra sensibilità". Nel cast, oltre Ficarra e Picone, ci sono Barbara Ronchi, Maria Chiara Giannetta e Giovanni Storti. Il film uscirà giovedì 14 dicembre in 600 copie distribuito da Medusa.



