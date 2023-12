De Laurentiis promette, 'lo scudetto è esperienza ripetibile'

"Vi prometto che lo scudetto sarà un'esperienza ripetibile". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che oggi ha assistito al conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli al tecnico dello scudetto Luciano Spalletti.

"Non si può vincere ogni anno senza imbrogli", - ha aggiunto tranchant De Laurentiis. "Anche se non cambi i giocatori, questi non rispondono sempre allo stesso modo in campo, per senso di appagamento, per frustrazione, e poi c'è anche il rinforzo delle altre squadre. Nella vittoria conta anche la fortuna che abbiamo avuto, ma conta soprattutto quello che il grande comandante Luciano ha saputo infondere nella squadra. Lui è una persona veramente motivatrice. La cittadinanza di Napoli è strameritata, oggi gli auguro un limpido cammino con la Nazionale con cui tornare a vincere ancora. Ma accettando questa cittadinanza ogni volta che ci servirà una consulenza, Spalletti non si potrà negare".

Una frase a cui Spalletti ha riso, accogliendo, ma ha anche scherzato in un dialogo con il suo ex presidente dal palco: "De Laurentiis è sempre stato così, viene dal cinema e sembra che metta in scena gli horror, quando lo guardi e stai lì col popcorn hai paura, ma alla fine tutto esce bene".

Il presidente azzurro ha risposto che "gli horror sono i film che danno maggiori incassi nel cinema degli Usa". Il patron ha anche fatto i complimenti a Spalletti per un video da lui girato, e mostrato oggi per la prima volta, in cui vengono ripresi vari momenti della stagione vittoriosa: la festa al Maradona, negli spogliatoi, sull'autobus. E ha ricordato che "da alcuni mesi stiamo lavorando sul lungo documentario sullo scorso anno, uscirà a febbraio".



