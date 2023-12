Danneggiata nel Napoletano insegna bene confiscato alla camorra

Manomesso e danneggiato, a Quarto (Napoli), il cartello stradale di accesso a Casa Mehari, bene confiscato al clan camorristico Polverino e assegnato dal Comune ad un gruppo di associazioni guidate dalla Bottega dei Semplici pensieri. La scoperta è stata fatta dai volontari che gestiscono il bene e l'episodio è stato segnalato dal Comune di Quarto alla Procura.

"Abbiamo subito segnalato questo episodio inquietante alla Procura e alle forze dell'ordine, affinché si faccia piena luce su quanto accaduto - dice il sindaco di Quarto Antonio Sabino - L'impegno anticamorra del Comune di Quarto va avanti ancora con più forza, dopo la pubblicazione di un altro bando pubblico per assegnare una nuova Villa confiscata e con l'importante convegno nazionale antiracket organizzato dall'Osservatorio per la Legalità di Ugo de Cesare lunedì 11 dicembre alle 18 a Casa Mehari. Invito gli studenti, le associazioni, i sindacati, gli imprenditori a gremire la sala lunedì per salutare con soddisfazione il ritorno a Quarto del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia Antonello Ardituro, che con le sue importanti inchieste ha disarticolato la camorra flegrea, e per dare il benvenuto al tenente colonnello Papasodaro che guida una eccellenza dell'Arma dei carabinieri, qual è il nucleo investigativo di Napoli. Lunedì ci saranno le testimonianze di alcuni imprenditori che hanno denunciato e fatto arrestare i loro estorsori e faremo sentire loro tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno in questa battaglia di legalità e di libertà dal giogo camorristico".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA