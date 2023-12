Controlli sull'inquinamento fiume Sarno, sequestrati fitofarmaci

Fitofarmaci con autorizzazioni revocate e non commerciabili: è quanto hanno scoperto i militari del Nucleo di Castellammare di Stabia insieme al personale dei Nas di Napoli e militari del Nucleo carabinieri parco di Boscoreale, in una farmacia agraria di Pompei.

Durante i controlli sull'inquinamento del fiume Sarno, i militari hanno controllato la farmacia agraria ed hanno sequestrato 83 confezioni di varia capacità di fitofarmaci tra cui diserbanti, pesticidi. Dagli accertamenti eseguiti nella banca dati del ministero della Salute i fitofarmaci in questione risultavano con autorizzazioni revocate e date di smaltimento delle scorte superate quindi non commercializzabili.



