Calcio: Mazzarri 'ora sono un altro, non rispondo su Massa'

"L'arbitraggio di Massa? E' tornato un Mazzarri nuovo, sono stato un anno e mezzo fermo anche per ripulirmi del passato. Se in sala stampa mi farete domande sugli arbitri non risponderò". L'allenatore del Napoli non vuole rispondere sugli episodi contestati in occasione della gara di domenica scorsa.

"Il Mazzarri vecchio - spiega - quello di tanti anni fa è andato in pensione. Non voglio fare più considerazioni sugli arbitri. Gli arbitri sbagliano come gli allenatori, come i giocatori. Proprio per evitare di dover rispondere a domande sull'arbitro - conclude - alla fine della partita con l'Inter non sono venuto in sala stampa".



