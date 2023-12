Babbo Natale è già arrivato a Capri

A Capri c'è aria di festa, in Piazzetta è arrivato Babbo Natale. Il sindaco Marino Lembo, in sinergia con l'assessorato all'infanzia del Comune di Capri, guidato dall'assessore Ciuccio, ha inaugurato oggi le iniziative per i più piccoli che termineranno il 7 gennaio. Un mese intero di divertimento che è partito ufficialmente oggi.

Nel corso della prima giornata i bambini capresi hanno iniziato a consegnare a Babbo Natale le letterine con le richieste dei doni, per finire con un concerto di cori e canti natalizi con un pizzico di gospel.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA