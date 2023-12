A Napoli tappa del tour della salute della Fondazione Ania

"Promuovere la cultura della prevenzione, della protezione e dei corretti stili di vita è uno degli obiettivi prioritari del settore assicurativo. Per questo la Fondazione Ania sarà ancora una volta partner del Villaggio Coldiretti, portando lo Street Health Tour anche a Napoli".

E' quanto si legge in una nota dove si sottolinea l'importanza della collaborazione tra l'Onlus delle Compagnie di Assicurazione e Coldiretti, promuovendo un nuovo appuntamento: la manifestazione che si svolgerà dal 7 al 9 dicembre a Napoli, in piazza Municipio.

In quest'occasione sarà associata una tappa del Tour della Salute della Fondazione Ania, l'evento itinerante che offre check up medici gratuiti.

Il settore assicurativo è da sempre vicino al comparto agricolo e a tutto il mondo imprenditoriale ad esso legato. Una vicinanza importante soprattutto per quanto riguarda la protezione dei raccolti e delle stesse aziende dagli eventi atmosferici avversi. A questo si aggiunge la condivisione della promozione dei corretti stili di vita anche attraverso un'alimentazione sana, un messaggio che viene puntualmente ribadito proprio negli eventi organizzati nei Villaggi di Coldiretti.

A tale scopo, la Fondazione Ania, attraverso lo Street Health Tour, metterà a disposizione 3 tipologie di check up medici gratuiti con nutrizionista, cardiologo e oculista che saranno a disposizione dalle 10 alle 20. La tappa di Napoli sarà il sesto appuntamento del Tour della Salute all'interno dei Villaggi Coldiretti, dopo Milano, Palermo, Cosenza, Bari e Roma dove sono stati effettuati complessivamente oltre 2300 controlli medici gratuiti.



