A Napoli con la Canottieri 'In vela per il sociale'

Nasce a Napoli Il progetto "In vela per il sociale" che offrirà la possibilità di frequentare corsi di vela gratuiti dal prossimo anno messi a punto dal Circolo Canottieri Napoli con 4 imbarcazioni ILCA4 del Cantiere Devoti, donate da Ferrarelle Società Benefit. L'iniziativa offrirà a 40 ragazzi a rischio di marginalità economica e sociale tra i 13-16 anni residenti a Napoli un corso di vela gratuito, su imbarcazioni all'avanguardia, nella consapevolezza del ruolo positivo che lo sport può avere nell'età dell'adolescenza.

Il presidente del Circolo Canottieri Napoli, Giancarlo Bracale ricorda che "il circolo si impegna verso la città e attraverso lo sport vuole recuperare il disagio di ragazzi meno fortunati. Abbiamo anche premiato i nostri sportivi che si sono distinti in varie discipline per ricordare ai nostri giovani che nulla gli è precluso perché con l'impegno arrivano i risultati e al CCN lo facciamo da oltre 100 anni".

Il patron di Ferrarelle, Carlo Pontecorvo spiega: "Siamo un'azienda che da sempre è attiva nell'ambito della responsabilità sociale: abbiamo quindi aderito con entusiasmo al progetto in ottica di restituzione di valore al territorio sui cui operiamo, quale azienda del Sud, acquistando le barche destinate all'iniziativa. Crediamo infatti che lo sport possa avere un ruolo importante nella crescita e nello sviluppo dei giovani ed essere un vettore positivo che distragga da interessi più pericolosi".

"Abbiamo deciso in onore di Enzo de Blasio di chiamare una di queste barche Scugnizzella - spiega il consigliere alla vela del CCN, Giuliano Cuomo- visto che le sue vittorie con la vela sono state fatte con Scugnizza e ci è sembrato giusto ricordare un grande sportivo e appassionato di vela come Enzo".



