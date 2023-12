A Ercolano tra le strade del centro per dire 'no' al racket

In cammino per le strade del centro per dire 'no' alla richiesta di pizzo. Ad Ercolano rappresentanti dell'associazione antiracket e dell'amministrazione comunale con le forze dell'ordine hanno percorso le vie dello shopping ricordando che denunciare le estorsioni conviene.

Negli anni scorsi la ribellione di commercianti e imprenditori, grazie alle denunce alle forze dell'ordine e al lavoro della magistratura, ha assestato un duro colpo ai clan di camorra che imponevano tangenti, più esose nelle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto. Oggi per evitare che quel passato possa ritornare, è stata organizzata la passeggiata nelle strade dello shopping cui ha preso parte anche la madre di Giovanni Cutolo, il 24enne musicista ucciso a colpi di pistola nella centralissima piazza Municipio a Napoli.

"Questa mattina tutti insieme, istituzioni, forze dell'ordine, magistratura e associazione Fai antiracket, abbiamo attraversato quelle strade che prima erano percorse dai camorristi, per chiedere il pizzo", ha detto Ciro Buonajuto sindaco di Ercolano e vice presidente nazionale dell'Anci.

"Manteniamo alta l'asticella della legalità perché indietro non si torna e quel passato pieno di camorra, paura, violenza e insicurezza non ci appartiene più".

Alle vetrine dei negozi sono stati apposti adesivi con la scritta 'No al racket' "per incoraggiare gli altri imprenditori dicendo loro che è possibile uscirne tutti insieme" ha aggiunto Pasquale Del Prete presidente dell'Associazione antiracket Fai di Ercolano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA