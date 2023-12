Violenza donne, a Napoli apre una nuova 'Stanza tutta per sé'

I Carabinieri del Comando Provinciale e Soroptimist International Club Napoli hanno inaugurato nella caserma Podgora - sede del comando Gruppo carabinieri di Napoli e della compagnia Carabinieri Stella - una nuova "Stanza tutta per sé" dedicata all'accoglienza e all'ascolto delle vittime di violenza di genere, la quarta della provincia dopo quelle di Capodimonte, Caivano ed Ercolano. Si rinnova così l'intesa tra il Comando generale dell'Arma e la presidenza dell'associazione, nell'ambito di un Protocollo nazionale sottoscritto nel 2019.

Un ambiente riservato all'ascolto e alla denuncia, allestito con arredi più accoglienti e caldi, distinti da quelli degli uffici generalmente utilizzati. In linea con gli obiettivi del Protocollo, il Soroptimist Club Napoli ha donato gli arredi e i materiali informatici per la realizzazione della "Stanza" offrendo mobili, illuminazione e arredi che richiamano quelli di un ambiente domestico, per favorire l'empatia tra le vittime e gli operatori della sicurezza.

Commenta il comandante provinciale dei Carabinieri, generale Enrico Scandone: "Questo spazio rappresenta un impegno tangibile e umanitario nel contrasto alla violenza di genere. La sua apertura nel cuore di Napoli riflette la nostra volontà di fornire un luogo accogliente e sicuro per le donne vittime di violenza, dimostrando che i Carabinieri sono sostenitori attivi della comunità.

Con profonda sensibilità, riconosciamo la gravità del fenomeno della violenza di genere e ci impegniamo a fornire un supporto completo alle vittime. La 'Stanza Tutta per Sé' è concepita come un rifugio rassicurante. Vogliamo creare un legame di fiducia con la collettività, sottolineando che siamo qui non solo per preservare l'ordine, ma anche per difendere i diritti fondamentali e il benessere delle vittime". Soddisfazione anche dalla presidente del Soroptimist Club Napoli, Elvira Lenzi, per l'inaugurazione della terza "stanza tutta per sé", dopo quelle di Capodimonte ed Ercolano, "già da noi realizzate presso le rispettive Caserme con la collaborazione dell'Arma. Presente all'inaugurazione anche il procuratore aggiunto di Napoli, Raffaello Falcone.



