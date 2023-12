Truffe sentimentali sul web, un focus con le scuole campane

I pericoli della rete, i rischi che corrono quanti chattano e finiscono, inconsapevolmente, nelle maglie di truffe sentimentali. Insieme agli alunni, esperti e docenti hanno discusso del libro 'Truffe Amorose' a conclusione di un laboratorio di lettura che ha coinvolto istituti superiori della Regione Campania. Il volume scritto dalla psicoterapeuta criminologa Virginia Ciaravolo focalizza l'attenzione sul reato di 'truffa sentimentale', una cyber- truffa, un raggiro volto all'ottenimento illecito di denaro, attraverso internet che porta la vittima a vivere un profondo disagio psicologico. Nelle pagine la storia di Daniele Visconti, giovane di Forlì manipolato dal suo 'predatore on line' che, a seguito di una pesante delusione d'amore, si è tolto la vita a soli 24 anni.

All'evento conclusivo, questa mattina erano presenti i genitori.

"Ho notato che con la pandemia si sono amplificate le richieste di aiuto da parte dei giovani, degli adolescenti in particolare" ha detto Virginia Ciaravolo "Tra le varie motivazioni vi era quello di un uso distorto del mezzo tecnologico: risultavano false identità cresciute in rete per il confinamento obbligatorio dovuto al Covid. Nasce in quel momento e ha un grosso impatto mediatico la storia di Daniele Visconti, giovane forlivese che durante il periodo chatta per oltre un anno con una persona che lui credeva una coetanea. Io leggo 8.040 chat con una punta di 17 ore al giorno. Durante questo innamoramento da ambo i lati, ad un certo punto il 'predatore' on line comincia a denigrarlo e induce in Daniele una profonda depressione: non riesce a trovare risposte e si suicida".

All'iniziativa anche Loredana Raia vice presidente del consiglio regionale della Campania, Cristina Bonucci (Polizia Postale), Nunzia Brancati (Divisione Anticrimine Questura di Napoli). L'evento è stato preceduto da un minuto di rumore.

All'indomani dei funerali di Giulia Cecchettin, gli alunni hanno battuto mani e oggetti sul tavolo e per richiamare l'attenzione sul problema della violenza di genere. (ANSA)

Riproduzione riservata © Copyright ANSA