Sole 24 Ore: Napoli; Domenico Esposito,ripartire da Municipalità

"Serve un programma incentrato sulla crescita del benessere della comunità, con il quale proporre una serie di progetti Municipalità per Municipalità, per lo sviluppo dei fondamentali settori produttivi, con l'obiettivo di rendere la città più attraente per investitori, riducendo la spesa pubblica". Così Domenico Esposito, presidente dell'Accademia Qualità della Vita, commenta la classifica del Sole 24 Ore sulle città italiane. "Sette posizioni perdute rispetto al 2022 da Napoli nella classifica della Qualità della vita stilata dal quotidiano che vede stavolta la città partenopea terzultima, prima, soltanto, di Caltanissetta e Foggia. Novanta gli indicatori presi in considerazione suddivisi in sei grandi categorie: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero". "Fanno meglio di Napoli, invece, per la Campania, Benevento, che di posizioni ne guadagna quattro e Avellino che risale ben cinque posizioni" sottolinea Esposito il quale evidenzia che da anni l'Accademia Qualità della Vita è impegnata a promulgare idee e progetti tesi proprio a promuovere migliori condizioni di vita. "La mia attività di ricerca nell'ambito dell'ideologia della qualità della vita - afferma - mi portò nel 2016 a impegnarmi in prima persona candidandomi a sindaco di Napoli con la mia lista civica Qualità della Vita, presentando un programma ad hoc".

"Il mio studio - prosegue Esposito - è orientato a delineare una scienza degli equilibri di stabilità funzionale al benessere personale e territoriale, in pratica una risposta concreta alle questioni a cui oggi gli attuali sistemi non sono in grado di trovare soluzioni adeguate". Da tempo al fianco dei Movimenti No Global, a favore di un "progetto di sviluppo sociale organico ed equilibrato", Domenico Esposito oggi affianca alla sua attività pubblicistica quella di imprenditore nel settore del benessere animale. È autore del volume Ideologia della qualità della vita, "un trattato multidisciplinare - evidenzia - che si prefissa di porre le fondamenta di una scienza della vita e del benessere relativa all'uomo e al suo vivere nella società di oggi".





