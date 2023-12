Panchina rossa contro violenza su donne a Tribunale Napoli

Una panchina rossa simbolo della battaglia contro i femminicidi e la violenza di genere è stata inaugurata stamani nel tribunale di Napoli.

All'iniziativa promossa presso la piazza coperta del Palazzo di giustizia dall'Adgi, l'Associazione donne giuriste Italia, erano presenti la presidente del Tribunale Elisabetta Garzo, quelle degli ordini degli avvocati di Napoli e Benevento, Immacolata Troianiello e Stefania Pavone, Paola Russo della sezione napoletana dell'Adgi, la vicepresidente del Consiglio regionale Loredana Raia e Domenica Lomezzo consigliere di parità della Regione Campania.

"Non a caso inauguriamo questa panchina all'interno del Tribunale - ha detto Troianiello - perché questo è il luogo frequentato tutti i giorni da avvocati e magistrati: siamo noi il primo baluardo a cui si rivolgono le vittime e siamo noi che dobbiamo indicare la via che porta alla giustizia e all'abbattimento di ciò che non deve esistere".



