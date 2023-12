La notte bianca dei presepi a San Gregorio Armeno

Apertura straordinaria, domani 7 dicembre, dalle 15 a mezzanotte, a Napoli, delle botteghe di San Gregorio Armeno e di Piazza San Gaetano "per il tradizionale allestimento del presepe all'Immacolata, nostra protettrice speciale". Lo rende noto il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano. Sarà un bagno di folla per il tradizionale quartiere dei presepi di Napoli, città in questi giorni affollata di turisti.

Capuano ricollega questa iniziativa ai suoi ricordi d'infanzia, quando con i nonni, il padre, "tutti appartenenti all'antica tradizione dell'arte presepiale, ci riunivamo e stavamo in piedi anche tutta la notte per preparare i presepi, che dovevano essere pronti per il giorno dell'Immacolata. Una vera notte bianca partenopea".

L'Associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno presenterà "laboratori presso le botteghe", con apertura della storica sede della famiglia Capuano. Dalle 19 aperte le visite guidate alla Basilica di San Lorenzo con il parroco frà Domenico Sportiello. Sarà aperta per visite anche la Congrega del Santissimo Crocifisso presso San Paolo Maggiore con il priore Rosario Martusciello. Alle 21 ci sarà un concerto dell'ensemble Musico Spirto, con la direzione artistica di Biagio Terracciano e dell'ensemble di flauti dolci Anemos diretto da Concetta Pellegrino. Inoltre, gli Architetti del Paesaggio, con Nabila Di Pilla, disegneranno presepi animati in Piazza San Gaetano.

Insomma, concludono gli artigiani di San Gregorio Armeno, "tradizione, folklore e innovazione tutte insieme nella via pedonale forse più importante e visitata di Napoli".



