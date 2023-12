La difesa spina del Napoli, Mazzarri punta a rinforzarla

La difesa prima di tutto. Il reparto arretrato, con le sue fragilità e i suoi ripetuti sbandamenti, è una spina per Walter Mazzarri il quale sa che è proprio in quel settore del campo che la squadra deve avere una decisa inversione di rotta se vuole continuare a sperare di raggiungere una delle prime quattro posizioni di classifica e qualificarsi per la prossima Champions League.

Fino ad ora in campionato il Napoli ha incassato 17 reti, con un media di 1,2 gol subiti a partita. In questo dato c'è la spiegazione di una marcia al rallentatore e si comprende anche la distanza, divenuta ormai una vera e propria voragine, dall'Inter, prima in classifica.

Venerdì gli azzurri affronteranno la Juventus all'Allianz Stadium di Torino e proprio sulla difesa Mazzarri sta lavorando in questi giorni per tentare di trovare una soluzione che la renda più ermetica e meno fragile. Il lavoro dell'allenatore è reso ancor più difficile dalle assenze di tutti e due i terzini sinistri. Olivera, il quale nella partita con l'Atalanta ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, sarà inutilizzabile fino a gennaio-febbraio. Mario Rui che si è infortunato nel match contro l'Empoli, riportando una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra, potrebbe rientrare nella sfida di Champions del 12 dicembre con il Braga oppure nella partita contro il Cagliari, in programma il 16 dicembre.

La scorsa settimana Mazzarri non ha potuto utilizzare neppure Zanoli, bloccato dal mal di schiena e nei giorni scorsi si era parlato anche di un risentimento muscolare per Di Lorenzo.

L'allenamento che la squadra ha svolto oggi a Castel Volturno ha chiarito però la situazione che sembra essere meno grave di quanto l'allenatore temesse. Il solo Olivera si è limitato a fare terapie. Mario Rui ha svolto allenamento personalizzato in campo, mentre Zanoli ha fatto parte di seduta in gruppo e parte personalizzata in campo.

Quanto a Di Lorenzo ha lui stesso chiarito su Instagram che non ci sono problemi per il suo impiego. Il capitano del Napoli ha pubblicato una sua foto sorridente, accompagnata dal commento "Una risposta a chi dice che sono infortunato. Facciamo gli scongiuri".

Mazzarri sta valutando se utilizzare contro i bianconeri nuovamente Juan Jesus esterno, con Natan o Ostigard affiancato a Rrahmani al centro, o se preferire la conferma del giovane brasiliano sulla fascia e piazzare Juan Jesus o Ostigard al centro. In ogni caso il compito di aiutare il reparto difensivo sarà affidato anche al centrocampo nel quale Anguissa, Lobotka e Zielinski saranno chiamati a non sbilanciare la squadra e a costruire una barriera che contribuisca a chiudere le linee di passaggio per evitare gli sbandamenti ai quali si è troppo spesso assistito nelle ultime partite.



