Il prefetto di Caserta, un solo arresto per reati ambientali

Negli ultimi due anni nel casertano è stato effettuato un solo arresto per reati ambientali. Lo ha detto il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, presieduta da Jacopo Morrone, che da ieri è in missione nella cosiddetta Terra dei fuochi.

"Se è stato realizzato un solo arresto in 2 anni - afferma il vice presidente della commissione Francesco Emilio Borrelli - vuol dire o che non sono stati commessi reati ambientali nel casertano, il che mi sembra davvero improbabile, oppure che le norme vigenti non sono facilmente applicabili o, ancora, che non si è riusciti negli ultimi 2 anni ad arrestare nessuno. In ogni caso è un dato preoccupante che dovremo approfondire per capire cosa non stia funzionando e perchè non ci siano arresti per reati così gravi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA