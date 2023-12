Via libera definitivo dall'Aula del Senato al decreto in materia di prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei. I voti favorevoli sono stati 79, un solo contrario e 61 astenuti. Come a Montecitorio le opposizioni si sono astenute. Il provvedimento già approvato dalla Camera si avvia ad essere convertito in legge.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA