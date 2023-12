Al via 'Natale da Favola' in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Giostre, animazione, musica, attrazioni, food, mercatini: sono le proposte del villaggio di Natale in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (Napoli).

L'evento, organizzato da Pop Art Adv con i Guastafeste e con il patrocinio del Comune, si intitola Un Natale da Favola! e sarà inaugurato venerdì prossimo, 8 dicembre, alle 10. Protagonista sarà Babbo Natale, evidenziano gli organizzatori, "pronto ad accogliere grandi e piccini insieme con la sua slitta e con gli elfi per esaudire i desideri dei bambini". Presenti poi i personaggi delle favole insieme con i super eroi:" La Bella e la Bestia, Biancaneve, Aladdin e la principessa Jasmine, e poi ancora Topolino e i suoi amici, l'uomo ragno con Batman e Hulk animeranno il parco della villa vesuviana dove non mancheranno punti ristoro e una pista sul ghiaccio (sintetico)". Ogni giorno sono in programma, inoltre, laboratori natalizi per i bambini e laboratori di pasticceria. Le serate saranno invece caratterizzate da spettacoli e musical ispirati al mondo delle più note fiabe.

"Abbiamo accolto la proposta del villaggio di Babbo Natale e dei personaggi dei cartoni da parte del soggetto che ha risposto al bando 'Natale al parco' che abbiamo pubblicato a ottobre. Il progetto prevede di valorizzare ancora di più lo splendido parco di Villa Bruno che diventerà un luogo magico per questo periodo delle Feste - sottolinea il sindaco Giorgio Zinno - L'idea è quella di dare un luogo dove si possa respirare pienamente l'area natalizia per gli adulti, bambini e famiglie, che verranno qui anche da altri territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA