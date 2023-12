Una panchina rossa nella Sanità contro violenza di genere

Una panchina rossa nel cuore del quartiere Sanità, in via Vergini a Napoli, per dire No a qualsiasi forma di violenza di genere e per ricordare tutte le donne vittime di femminicidio. L'inaugurazione è avvenuta questa mattina nel corso dell'iniziativa "libere di vivere, una panchina rossa per dire No alla violenza" promossa dallo Spi-Cgil Campania Napoli e dalla Lega Spi della Sanità, alla quale hanno aderito varie associazioni.

Il flash mob che ha accompagnato la cerimonia è stato preceduto da un incontro con gli studenti del Liceo Scientifico - Linguistico Statale "Cuoco - Campanella" di via Stella. Sono intervenuti il segretario generale dello Spi Cgil Campania Napoli, Franco Tavella, la segretaria Cgil Napoli Campania, Clara Lodomini, l'assessore alle pari opportunità della Terza Municipalità di Napoli, Teresa Esposito, la responsabile della Lega Spi-Cgil della Sanità, Patrizia D'Angelo, il presidente della Terza Municipalità, Fabio Greco e la professoressa Deborah Benincasa. Proiettati due cortometraggi di Salvatore Pettirossi, Flora Contento e Gianfranco Caliendo.



