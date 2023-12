Svimez: Manfredi, sempre più giovani laureati lasciano il Sud

"Il mezzogiorno perde milioni di abitanti. La proiezione al 2080 è di 8 milioni di abitanti, sono numeri che fanno tremare i polsi. Perde tantissimi giovani, la natalità si deprime e la capacità di produrre reddito si riduce.

Paradossalmente negli ultimi anni il numero di laureati che si trasferisce al Nord per lavoro tende ad aumentare nonostante aumenti l'occupazione". Lo afferma il sindaco di Napoli e delegato dell'Anci, Gaetano Manfredi, alla presentazione del rapporto Svimez.

"Se non abbiamo un modello di sviluppo industriale del Mezzogiorno orientato ad imprese ad alto valore aggiunto e alto tasso tecnologico - aggiunge Manfredi - non saremo in grado di dare un'offerta di posizioni lavorative per tenere sul territorio i tanti giovani che si laureano e che noi vogliamo far laureare di più, e non di meno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA