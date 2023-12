Spaccio ed estorsioni a Pozzuoli (Napoli) per conto del clan Longobardi-Beneduce: è per questo che i carabinieri hanno eseguito una un'ordinanza di applicazione di misure cautelari - due in carcere, una agli arresti domiciliari - nei confronti di tre persone.

Il clan avrebbe assicurato la continuità e la sistematicità dell'attività di spaccio svolta nel quartiere delle "Reginelle" di Pozzuoli.



