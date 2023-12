'Forchetta' nel bancomat, intervengono i carabinieri

Avevano inserito la cosiddetta "forchetta" all'interno della bocchetta del bancomat dell'ufficio postale con l'obiettivo di bloccare il prelievo delle banconote da parte dei correntisti per poi passare a ritirarle. Il malfunzionamento dell'erogatore, posto all'esterno della sede della frazione San Pietro di Montoro, in provincia di Avellino, è stato segnalato ai carabinieri che hanno scoperto la causa dell'anomalia. Indagini sono in corso, anche con l'ausilio delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, per identificare i responsabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA