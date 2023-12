Difende anziana che teme occupazione casa, deputato minacciato

Insultato e minacciato perchè ha difeso i diritti di un'anziana donna che per il timore di ritrovarsi la casa occupata non esce dal suo appartamento da dieci anni. La denuncia è del parlamentare dei Verdi, Francesco Borrelli, che rende noto di essere stato minacciato da alcune persone quando, nella serata di ieri, ha eseguito un sopralluogo nel complesso delle case popolari nel quartiere napoletano di Chiaiano.

L'anziana donna, che ha 81 anni e che ha riscattato l'alloggio dopo esserne stata legittima assegnataria, spiega Borrelli, è finita nel mirino di alcuni abusivi che vorrebbero impossessarsi del suo alloggio. "Negli ultimi giorni è stato dato fuoco alla porta di ingresso di casa della anziana signora ed è stata disegnata una croce allo scopo di impaurire la donna che, nel corso degli anni, ha denunciato le occupazioni illegali ed anche i lavori abusivi nello stabile", dice il parlamentare, che nel corso del sopralluogo di ieri sera è stato "insultato e minacciato". "Abbiamo fatto scattare le denunce e informato i vertici di tutte le istituzioni. Ora il Comune, tramite la NapoliServizi e la Polizia Municipale, dovrà fare pulizia in questo stabile - conclude il deputato - con un grande intervento di sgombero degli abusivi e ripristinando lo stato dei luoghi e garantire serenità alla signora di 81 anni. Deve tornare la legalità. Le Istituzioni non possono più tollerare certi abusi e soprusi che colpiscono e ledono le persone oneste, più fragili, coscienziose e la loro dignità. Sono queste che vanno tutelate e lo Stato ora deve farsi loro garante".



