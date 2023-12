De Iesu, prendere in carico minori, semplificare non serve

"Il tema di Napoli è la presa in carico dei minori. Le semplificazioni non fanno bene a questa città; le analisi politologiche, sociologiche portano a dire che i drammi di Napoli sono legati alla diseguaglianza... E' chiaro che sono legati alla diseguaglianza ma il tema, invece, mi appassiona se pensiamo a che cosa fare oggi non fra 10 anni. Il Comune si sta impegnando per i minori; occorre capire, avere una sorta di 'anagrafe delle vulnerabilità'". Così Antonio De Iesu, assessore comunale alla Sicurezza, parlando a margine di un evento del Rotary.

"Bisogna essere in grado di capire come un bambino crescerà, con quali valori e non condannare solo i comportamenti - ha aggiunto l'ex questore - Prendiamo l'omicidio di Giò Giò: ci si deve chiedere come sia possibile che un ragazzo a 15 anni abbia la ferocia, la determinazione di uccidere con tre colpi di pistola un coetaneo per una banalità. Ci si deve interrogare, occorre tornare indietro, fin da quando è nato. Ad un anno la tenerezza di un bambino è la stessa in tutti i quartieri, in tutte le fasce sociali".

L'assessore he evidenziato, fra gli strumenti messi in campo dal Comune, "la piattaforma contro la dispersione scolastica".

"Fino ad un anno fa i dati disponibili erano freddi, arrivavano alla fine dell'anno; oggi, d'intesa con la Procura dei Minorenni, abbiamo a disposizione una piattaforma che giornalmente viene aggiornata E' una statistica operativa che ci consente di attivare gli organismi territoriali" ha affermato de Iesu. E ha aggiunto: "Da giovane commissario vedevo tutto bianco e nero. Poi ho capito che occorre mettere cuore e umanità. E mi sono detto 'fai bene il tuo lavoro, ma non giudicare". Come giudica il 'modello Caivano'? "Positivamente ma ora esportiamolo mettendo le risorse e potenziando le forze di polizia in un quadro sia di repressione sia di prevenzione" ha concluso De Iesu.



