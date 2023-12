A Napoli il 'Pastore San Francesco' entra nel 'Presepe Favoloso'

"Il Presepe è un fatto dinamico che si arricchisce sempre. E quest'anno il racconto non poteva prescindere da chi ha creato, 800 anni fa, l'evento: San Francesco. Evento di fede ma anche di arte. Arricchire il Presepe vuol dire pure tentare di 'ringiovanire' il pubblico in una logica nella quale vi siano, come diciamo sempre, tanti 'Tommasini' di eduardiana memoria insieme con i 'Lucarielli'".

Così Lello Scuotto, uno dei 5 componenti della famiglia napoletana che da' vita alla bottega 'La Scarabattola' (insieme con lui, 'portavoce' del gruppo, vi sono i fratelli Emanuele e Salvatore e le sorelle Anna e Susy), spiega l'iniziativa che si realizzerà sabato 9 dicembre (ore 19), nella Chiesa di Santa Maria della Sanità quando nel 'Presepe Favoloso' (realizzato dagli Scuotto nel 2021) sarà collocata la statua in terracotta del 'Pastore San Francesco'.

L'incontro è' stato denominato 'Favole da Favola' per celebrare la lunga tradizione presepiale. A 800 anni dalla notte di Natale del 1223 i fratelli Scuotto, dunque, mettono un nuovo 'pezzo' nel 'Presepe Favoloso', ospitato nella sagrestia; un capolavoro realizzato in collaborazione con lo scenografo Biagio Roscigno, donato al Rione e alla città per i 25 anni di attività della loro bottega d'arte. L'opera favolosa sarà aperta e visitabile gratuitamente durante tutto il periodo delle festività natalizie.

Nella serata, che vedrà l'accompagnamento musicale di Neapolis Concentus, sarà presentato il libro "Fabule da Un Presepe Favoloso" scritto da Chiara Nocchetti in collaborazione con i Servizi Educativi della cooperativa La Paranza. L'autrice ha selezionato 10 tra i personaggi più rappresentativi presenti nell'opera degli Scuotto e ha affidato alla sua fantasia particolari sconosciuti e curiosi finali. E' un racconto per i più piccoli e non solo che narra in favole le storie, le leggende popolari e i personaggi che popolano il presepe. Alla serata parteciperanno, oltre a Lello Scuotto e Chiara Nocchetti, l'artista Antonella Morea, il parroco Luigi Calemme, padre Antonio Vellutino - OFM 800 Anni dal Presepe di Greccio, Fabrizio Monsellato, responsabile Servizi educativi cooperativa La Paranza.



