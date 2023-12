Il procuratore Gratteri in visita alla Questura di Napoli

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri si è recato oggi in visita presso la Questura di Napoli dove ad accoglierlo c'erano il Questore di Napoli, Maurizio Agricola ed i dirigenti degli uffici investigativi.

Nel corso della mattinata, Gratteri è stato accompagnato al sesto piano della struttura che ospita alcuni uffici della Squadra Mobile e della Divisione Anticrimine, tra cui una sala multimediale rispondente ai più alti standard tecnologici, nonché un'area denominata "Una Casa per te", destinata all'accoglienza e all'ascolto, anche in forma protetta, di donne, minori e altre vittime vulnerabili.

Successivamente, il Procuratore ha fatto visita alla sala operativa, "cuore pulsante" della Polizia partenopea, attiva h 24, dove ad accoglierlo vi erano gli agenti impegnati nel monitoraggio della città grazie ad un sistema di controllo unificato in cui convergono tutte le immagini della videosorveglianza cittadina.

Prima di lasciare gli uffici della Questura il procuratore Gratteri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i poliziotti impegnati costantemente nelle diverse attività della Poliza di Stato, manifestando la vicinanza dell'intera Procura e rimarcando la sinergia ben consolidata anche con le altre forze dell'ordine, rilevando gli importanti risultati conseguiti nell'azione di prevenzione e contrasto dell'illegalità, auspicando contestualmente una collaborazione ancor più efficace e performante.



