Geolier sold out al Maradona, nuova data il 23 giugno

A conferma dei grandi risultati discografici e live di quest'anno e subito dopo l'annuncio della sua partecipazione alla 74/a edizione del Festival di Sanremo, il rapper napoletano Geolier in meno di 2 giorni festeggia il sold out del concerto di sabato 22 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la sua città. Aperta da domani alle 10 la vendita per la seconda data, domenica 23 giugno 2024 (Ticketone).

Il rapper sarà il protagonista di altri 3 grandi eventi nel 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti (info e biglietti sul sito), con prevendite già aperte. Il 15 giugno si esibirà a Messina, Stadio Scoglio, il 28 giugno a Rock in Roma (Ippodromo Capannelle), il 6 luglio a Milano - Fiera Milano Live- Rho.

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più coinvolgenti della scena nazionale più recente. Ormai punto di riferimento per l'urban italiano, il suo ultimo disco, 'Il coraggio dei bambini' è primo nella classifica degli album più ascoltati dell'anno in Italia su Spotify e della Top Album Fimi 2023 fino ad oggi, con 45 dischi di platino e 21 ori collezionati in totale.



