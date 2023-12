Clonano account e incassano 800 euro nell'Avellinese

Ha versato ottocento euro su una piattaforma di pagamento on line convinto di aiutare un amico in difficoltà. La vittima della truffa, un uomo residente a Montemarano, in provincia di Avellino, è stata ingannata da una richiesta pervenutagli su WhatsApp con la quale il sedicente amico, con la sua foto allegata, gli chiedeva un prestito. Gli accertamenti dei carabinieri hanno individuato i due truffatori, un 32 enne e un 26enne residenti in provincia di Fermo, che hanno utilizzato un account clonato. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per truffa e sostituzione di persona.





