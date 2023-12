Panariello vs Masini, a Napoli lo "strano incontro a teatro"

Domani sera approda a Napoli, al teatro Augusteo, ore 21, il tour "Panariello vs Masini. Lo strano incontro a teatro". Dopo il grande successo della prima parte del tour che ha visto Giorgio Panariello e Marco Masini protagonisti dell'estate italiana, lo show ha toccato Genova, Grosseto e Montecatini, dove ha registrato tre sold out, e proseguirà dopo la tappa partenopea, nei principali teatri d'Italia.

Giorgio Panariello e Marco Masini, due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni.

Il 31 dicembre il comico e il cantautore saranno al Modigliani Forum di Livorno per una serata speciale che saluterà l'anno appena passato e accoglierà il 2024 tra risate e musica.



