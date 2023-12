Metsola, sovranisti? Proporre ai cittadini scelta pro-europeista

"Quando andremo alle elezioni a giugno, ai cittadini dobbiamo proporre una scelta pro-europeista che va avanti per i cinque anni che vengono. Io sono ottimista".

Così il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha risposto a Caserta ad una domanda dei cronisti sul raduno sovranista di Firenze, dove il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato che "l'anno prossimo il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa abusivamente".

"Il mio mandato è iniziato circa due anni fa, e da allora non c'è stato un giorno in cui non mi sia impegnata ad avvicinare il Parlamento Europeo ai cittadini, uscendo dalla bolla di Bruxelles e Strasburgo", aveva detto poco prima Metsola, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale dopo l'inaugurazione di una targa dedicata a Ernesto Rossi, uno degli autori del Manifesto di Ventotene sull'unità dell'Europa.





