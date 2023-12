Metsola a Caserta, 'Reggia bellissima, tornerò con i miei figli'

"La Reggia di Caserta? È bellissima, ritornerò insieme ai miei figli". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha iniziato da Caserta il suo tour istituzionale nel Sud Italia. Metsola, con la vice-presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, eurodeputata casertana, e con il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, ha scoperto in piazza Vanvitelli, davanti al municipio, una targa in memoria di Ernesto Rossi, nato a Caserta, che con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni scrisse dal confino fascista il manifesto di Ventotene, testo fondativo dell'Unione europea.

Metsola si è poi recata in Consiglio comunale dove ad attenderla c'erano i ragazzi del Forum Giovani e del Consiglio comunale dei ragazzi.



