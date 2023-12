Giornata disabilità: associazione, solo retorica e passerelle

"Domani è il 3 dicembre, si celebra la giornata mondiale della disabilità, ma, in realtà altro non è che la giornata delle apparenze, della falsità, di selfie e di passerelle". Lo sottolinea, in una nota, Asia Maraucci, presidente de "La Battaglia di Andrea", associazione che da anni si batte per i diritti dei diversamente abili.

"Domani tutti si ricorderanno della disabilità, - prosegue Maraucci - dalle istituzioni alle scuole, e meno male che è domenica altrimenti ci ritroveremmo le richieste di far partecipare i nostri figli alle manifestazioni scolastiche per metterli in mostra un po' come è successo negli anni scorsi in più parti d'Italia".

"Noi, come associazione, - fa sapere la presidente de 'La Battaglia di Andrea' - non parteciperemo: il 3 dicembre per noi è una giornata come tante perché è solamente una giornata di eventi retorici, di selfie e di passerelle".

"Siamo stati contattati - conclude - e a tutti abbiamo risposto che noi il 3 dicembre non ci siamo, se vogliono ci possono chiamare dal 4 dicembre in poi, ma solamente per scendere in campo assieme a noi nelle nostre battaglie quotidiane per i diritti dei disabili".



